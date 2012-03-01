ЄСПЛ поновлює розгляд справ проти України за невиконання рішень судів

Євросуд з прав людини поновив розгляд справ проти України за невиконання рішень судів

Брюссель. 1 березня. УНІАН. Європейський суд з прав людини вирішив поновити розгляд позовів проти України, в яких оскаржується невиконання рішень місцевих судів.

Повідомлення про це міститься на сайті Ради Європи “Права людини. Європа”.

Згідно з повідомленням, 21 лютого Суд вивчив хід виконання в Україні свого пілотного рішення у справі Юрій ІВАНОВ проти України від 2004 року, згідно з яким, Україні пропонувалося впровадити необхідні механізми для подолання проблеми тривалого невиконання рішень місцевих судів.

Відповідно з пілотним рішенням, Європейський суд вирішив призупинити розгляд справ проти України за тривале невиконання рішень місцевих судів в очікуванні виправлення ситуації.

Разом з тим, як зазначається в повідомленні, незважаючи на те, що частина з 2500 скарг, що були подані на той період часу до Європейського суду з прав людини, була вирішена, тим не менше, понад 700 скарг так і не отримали рішення. Крім того, з 1 січня 2011 року до Європейського суду з прав людини було подано понад тисячу нових позовів проти України за несвоєчасне виконання рішень місцевих судів.

У зв’язку з цим, Європейський суд вирішив поновити розгляд таких скарг проти України.

Суд також висловив сподівання, що українська влада продовжить співпрацю з Комітетом міністрів Ради Європи з тим, щоб виконати пілотне рішення Європейського суду без подальших затримок і запровадити механізми своєчасного виконання рішень українських судів.

Як повідомляв УНІАН, у справі Ю.ІВАНОВ проти України, позивач скаржився на невиконання рішень українських судів щодо виплати належної йому компенсації після виходу у відставку з лав Збройних сил України.