Співдоповідачі ПАРЄ їдуть в Україну
19:50, 22 березня 2012Новини ЄС
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Для перевірки виконання Резолюції
Брюссель. 22 березня. УНІАН. Співдоповідачі Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) по Україні Майліс РЕПС та Марієтта Де ПУРБЕ-ЛІНДЕН планують відвідати Україну 27-29 березня.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.
Згідно з повідомленням, візит здійснюється для оцінки виконання Україною резолюції ПАРЄ №1862 (2012), схваленій на січневій сесії ПАРЄ цього року.
За підсумками візиту співдоповідачі планують дати прес-конференцію в Києві.
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