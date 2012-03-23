Еттінгер сподівається, що до липня Україна отримає 300 млн. євро на ГТС

Брюссель. 23 березня. УНІАН. Комісар з питань енергетики ЄС Гунтер ЕТТІНГЕР сподівається, що Україна до липня отримає 300 млн. євро на перший етап реконструкції газотранспортної системи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив журналістам ввечері 22 березня після зустрічі з міністром енергетики та вугільної промисловості України Юрієм БОЙКО.

“Ми маємо гарний аналіз від експертів, і тепер ми, і, зокрема Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк, та інші учасники мають схвалити рішення, і наша домовленість стосувалася схвалення рішення, підходу до першої моделі до червня-липня цього року найпізніше”, - сказав Г.ЕТТІНГЕР.

Ю.БОЙКО, у свою чергу, ще до початку зустрічі з комісаром уточнив українським журналістам, що 300 млн. євро від європейських фінансових інституцій планується використати на перший етап модернізації української газотранспортної системи і, зокрема, на заміну частин газопроводу “Уренгой-Помари-Ужгород”.