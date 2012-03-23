Грищенко поговорив з Сікорським

Брюссель. 23 березня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко обговорив зі своїм польським колегою Радиславом Сікорським питання двосторонніх відносин.

Про це український міністр повідомив сьогодні українським журналістам в Брюсселі.

“Ми проговорили як двосторонні відносини, так і взаємодію наших євроінтеграційних прагнень. Домовились про низку спільних заходів. Було наголошено на тому, що є дійсно важливе завдання для на, щоб історія інколи трагічна, тому числі і не така вже й далека, в сорокові роки, яка призводила до страшних трагедій, не ставала на перешкоді тому взаєморозумінню, яке вже встановилося між двома народами”, - сказав К.Грищенко.

Він зазначив, що для подолання цих історичних проблем обидві країни мають гарну нагоду у вигляді спільного проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу влітку цього року.

“Це – 2012, це – чемпіонат, який об’єднує, який насправді створює передумови для того, щоб ми могли зміцнювати це партнерство і справжню дружбу між не просто урядами чи країнами, але й між народами”, - сказав К.Грищенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні український міністр перебуває в Брюсселі, де, зокрема, бере участь у Брюссельському форумі.