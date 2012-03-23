Грищенко обговорив з Расмуссеном підготовку до саміту НАТО

Брюссель. 23 березня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко обговорив з Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном підготовку до саміту НАТО, який відбудеться 20-21 травня в Чикаго.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні українським журналістам.

“Ми обговорили питання організації саміту в Чикаго. Він поінформував, які основні теми будуть обговорюватись, про що буде йтися, особливо в контексті ISEF, нашої участі в операції НАТО (в Афганістані – УНІАН)”, - сказав К.Грищенко.

Він зазначив, що сторони домовилися про подальшу взаємодію і про “більш концентровану увагу” до виконання щорічного національного Плану дій.

Відповідаючи на запитання щодо того, хто представлятиме Україну на саміті НАТО в Чикаго, К.Грищенко не дав точної відповіді.

“Ми плануємо взяти участь на найвищому необхідному рівні”, - лише зазначив він.

Міністр також повідомив, що в ході переговорів з Генеральним секретарем НАТО він обговорив ситуацію в Афганістані та участь українських військовослужбовців, переважно лікарів та саперів, в цій операції НАТО.