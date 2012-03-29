Україна - найважливіший неатлантичний партнер Польщі

Варшава. 29 березня. УНІАН. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав Україну найважливішим ”не атлантичним стратегічним партнером” поляків, запевнивши в готовності польської влади надалі підтримувати європейську інтеграцію українців.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це міністр заявив у польському Сеймі у четвер у Варшаві, оголошуючи пріоритети польської закордонної політики.

“Україна залишається нашим найважливішим не атлантичним стратегічним партнером. Ми незмінно готові підтримувати її, якщо вона однозначно вибере європейське майбутнє”, - сказав міністр.

Р.Сікорський закликав українську владу створити такі політичні умови в Україні, які дозволять підписати та ввести в дію договір про асоціацію з Європейським Союзом, парафування якого заплановане на завтра. Серед них він назвав ”стандарти ставлення до опозиції та якість виборчих і судових процесів”.

Міністр закордонних справ Польщі відзначив, що європейська інтеграція України залежатиме в першу чергу від самих українців.