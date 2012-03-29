Президент ПАРЄ відвідає Молдову

Брюссель. 29 березня. УНІАН. Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Жан-Клод Міньйон відвідає Молдову 2-5 квітня цього року.

Про це повідомила прес-служба Ради Європи.

В ході візиту плануються зустрічі Президента ПАРЄ з Президентом Молдови Ніколае Тімофті, главою парламенту Маріаном Лупу, прем’єр-міністром Владом Філатом та низкою інших членів уряду Молдови.

Крім того, передбачені зустрічі з лідерами політичних партій, представлених в парламенті Молдови та візит до Придністров’я.