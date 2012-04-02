Німеччина хоче лікувати Тимошенко у себе

18:53, 02 квітня 2012
Новини ЄС
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Переговори з урядом України вже розпочалися

Брюссель. 2 квітня. УНІАН. Федеральний уряд Німеччини веде переговори з Україною про можливість лікування колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко в одному з німецьких шпиталів.

Про це на своїй сторінці в Twitter’i написав голова прес-служби Федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

Голова урядової прес-служби не надав інших деталей.

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