В аеропорту Франкфурта заборонені нічні польоти

Брюссель. 4 квітня. УНІАН. Німецький суд підтвердив заборону на польоти з 23:00 до 5:00 ранку в аеропорту Франкфурта.

Про це повідомляє сьогодні AFP.

Згідно з повідомленням, рішення було схвалено адміністративним судом Лейпцига, який підтвердив попереднє рішення суду Хессе, схвалене у жовтні.

Проти нічних польотів виступали асоціації сусідів аеропорту, які добивалися цієї заборони протягом багатьох років.

Аеропорт Франкфурта-на-Майні є найбільшим аеропортом Німеччини та третім аеропортом Європи.

Експерти стверджують, що нинішнє рішення про заборону нічних польотів може мати негативні наслідки, передусім, для вантажних перевезень компанії Lufthansa.