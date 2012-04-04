В аеропорту Франкфурта заборонені нічні польоти
13:05, 04 квітня 2012Новини ЄС
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Lufthansa очікують проблеми?
Брюссель. 4 квітня. УНІАН. Німецький суд підтвердив заборону на польоти з 23:00 до 5:00 ранку в аеропорту Франкфурта.
Про це повідомляє сьогодні AFP.
Згідно з повідомленням, рішення було схвалено адміністративним судом Лейпцига, який підтвердив попереднє рішення суду Хессе, схвалене у жовтні.
Проти нічних польотів виступали асоціації сусідів аеропорту, які добивалися цієї заборони протягом багатьох років.
Аеропорт Франкфурта-на-Майні є найбільшим аеропортом Німеччини та третім аеропортом Європи.
Експерти стверджують, що нинішнє рішення про заборону нічних польотів може мати негативні наслідки, передусім, для вантажних перевезень компанії Lufthansa.
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