Великобританія: угоду з Україною не підпишуть без звільнення опозиціонерів

Київ. 5 квітня. УНІАН. Міністр у справах Європи Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Лідінгтон заявляє, що Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом не буде підписано, якщо екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко та екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко лишатимуться за ґратами.

”Угоду про асоціацію навряд чи буде підписано та ратифіковано, якщо лідери опозиції, які опинилися за ґратами в результаті проведення недосконалих судових процесів, не будуть звільнені та не зможуть брати участь у політичному житті”, - йдеться в статті Д.Лідінгтона для української газети ”День”, яку цитує Посольство Великої Британії в Україні.

Міністр у справах Європи МЗС Великої Британії наголошує, що йдеться не про долю окремих осіб, а про питання вибірковості правосуддя, яке гостро стоїть в Україні. ”Наші занепокоєння стосуються не справ окремих осіб, а системних проблем з вибірковим правосуддям і незалежністю суддів. Такі занепокоєння ставлять під питання відданість українського уряду європейським цінностям і нормам, які становлять основу Угоди про асоціацію та всіх наших більш широких відносин”, - наголошує він.

За словами Д.Лідінгтона, на цьому тлі парламентські вибори в Україні, які відбудуться в жовтні 2012 року, набувають особливого значення. ”Як написали на початку березня п’ять європейських міністрів закордонних справ, включаючи Вільяма Хейга, ці вибори є лакмусовим тестом на демократію в Україні. Увага світової спільноти буде прикута до України в надії на те, що вибори будуть вільними і справедливими”, - зазначає міністр.

”Ми сподіваємося, що українські уряди – сьогодні і у майбутньому – матимуть мужність приймати політичні рішення, які дозволять Угоді про асоціацію набрати чинності та реалізувати економічний і політичний потенціал України”, - резюмує Д.Лідінгтон.