ЄНП розглядає можливість надати статус спостерігача ”УДАРу”

Київ. 5 квітня. УНІАН. Керівні органи Європейської Народної Партії розглянули заявку партії «УДАР Віталія Кличка» та розпочали процес надання цій політичній силі статусу спостерігача у ЄНП. Про це йдеться у листі, що надійшов на адресу партії «УДАР» від ЄНП, повідомляє прес-служба партії.

Нагадаємо, що 27 березня лідер «УДАРу» звернувся з офіційним листом до Президента ЄНП Вільфреда Мартенса, у якому висловив бажання партії приєднатися до ЄНП.

«Ми переконані, що єдиний можливий шлях для України – це інтеграція до Європейського Союзу, яка стане можливою завдяки впровадженню європейських цінностей і стандартів, що є програмними засадами діяльності партії «УДАР», – зазначав В.Кличко.

У відповідь на це звернення у ЄНП повідомили, що 29 березня розглянули та прийняли заявку від партії «УДАР» щодо отримання статусу спостерігача.

«Ми вдячні ЄНП за цей важливий крок, який свідчить, що політичний авторитет нашої партії зростає як в Україні так і серед наших європейських партнерів. Для нас це велика честь і водночас велика відповідальність. Сподіваємося, що досвід і традиції ЄНП допоможуть нам у нашій політичній роботі, в реалізації наших планів щодо наближення України до ЄС та впровадження європейських цінностей і стандартів в Україні», – зазначив В.Кличко.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні до родини Європейської народної партії входять 74 партії з 40 країн Європи.