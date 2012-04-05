Тимошенко просить уряд Італії не видавати Авакова

Київ. 5 квітня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко звернулась з листом до італійського уряду з проханням відмовити українським силовим органам в екстрадиції колишнього губернатора Харківської області та представника ”Батьківщини” Арсена Авакова до України.

Про це повідомив голова фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Кожем’якін після зустрічі з Ю.Тимошенко у Качанівській колонії, поінформували УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

А.Кожем’якін також повідомив про те, що у вівторок в Італії відбудеться суд, на якому буде розглядатися питання екстрадиції А.Авакова до України і у якому він братиме участь як офіційний представник від партії «Батьківщина».

А.Кожем’якін наголосив, що Політрада партії «Батьківщина» уповноважила його, як заступника голови партії, надати італійському уряду та представникам суду офіційні звернення від партії «Батьківщина», а також звернення фракції «БЮТ-Батьківщина» у Верховній Раді з проханням відмовити в екстрадиції А.Авакова до України у зв’язку з тим, що А.Аваков піддається переслідуванню за політичну діяльність.

«У зверненнях чітко зазначено, що Арсен Аваков не здійснював жодного злочину. А оголошений був розшук лише через свою опозиційну діяльність і непохитну політичну позицію. Саме тому влада прагне його повернути, щоб здійснити чергову показову політичну розправу над своїм опонентом», - підкреслив А.Кожем’якін.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Екс-губернатора підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили у міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським райсудом Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

У лютому А.Аваков повідомив харківським ЗМІ, що перебуває за кордоном у відрядженні.

21 березня у прокуратурі Харківщини повідомили, що Інтерпол розпочав розшук А.Авакова.

25 березня А.Аваков був затриманий в італійському місті Фрозіноне (регіон Лаціо).

29 березня Генпрокуратура України повідомила, що суд в Італії прийняв рішення про застосування тимчасового арешту терміном на 40 діб до А.Авакова.