В Брюсселі триває страйк працівників громадського транспорту

Брюссель. 10 квітня. УНІАН. Страйк працівників громадського транспорту Брюсселя, який стихійно розпочався в суботу, 7 квітня, може тривати до п’ятниці, 13 квітня.

Про це повідомляють сьогодні бельгійські ЗМІ з посиланням на інформацію, отриману від профспілкових організацій.

Профспілки, зокрема, заявляють, що не готові відновити роботу до поховання водія автобуса, який помер після сутички з водієм легкового автомобіля, що сталася одразу після аварії, в яку потрапили автобус та автомобіль вранці 7 квітня.

Станом на цю годину жоден міський автобус, трамвай та поїзд метро не вийшли на лінії. Профспілки вимагають від уряду країни нових заходів із забезпечення їхньої безпеки. Переговори між профспілками та представниками уряду тривають, однак поки запропоновані урядовцями заходи не влаштовують лідерів профспілок.

Як повідомляв УНІАН, весь міський громадський транспорт Брюсселя не працює зранку суботи, 7 квітня. Спонтанний страйк розпочався після того, як після аварії автобуса і автомобіля водій автомобіля так сильно побив водія автобуса, що той помер від отриманих поранень.