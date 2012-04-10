Порошенко розраховує на інспекцію ЄС українських молочних підприємств

Київ. 10 квітня. УНІАН. Україна має намір прискорити переговори з ЄС з тим, аби поточного року експерти ЄС змогли розпочати інспекцію українських молокопереробних підприємств для відкриття доступу української продукції на європейський ринок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко на брифінгу.

Він зазначив, що відповідна домовленість була досягнута під час переговорів з представниками ЄС.

«Ми прискоримо інспекцію Європейським Союзом наших молочних підприємств, що дасть змогу, принаймні, стосовно найбільш важливих продуктів, зокрема й щодо сухого молока, поступово відкривати дуже потужні європейські ринки для української продукції. У мене мета сьогодні - розпочати інспекцію цього року, адже на цей рік вона не була навіть запланована. Якщо мені вдасться домовитися, щоб ми включили в план інспекції Євросоюзу Україну цього року, або на початку наступного, я декларуватиму, що це вже перше серйозне досягнення, адже це відкриває українським виробникам ці ринки (країн ЄС – УНІАН)», - сказав П.Порошенко.

При цьому він зазначив, що вимоги європейської сторони для відкриття ринків передбачають інвентаризацію всього українського стада, котре, як зазначив П.Порошенко, не інвентаризувалося через високу вартість бирок.

«Бирки, які коштують в Європі 30-40 євроцентів, продавалися українським селянам майже за 60 грн», - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що має намір ініціювати прийняття рішення Кабінетом міністрів про безплатне забезпечення селян бирками для інвентаризації стада.

П.Порошенко висловив сподівання, що інвентаризацію стада вдасться провести достатньо швидко і забезпечити тим самим початок інспекції молокопереробних підприємств.