Уряд Бельгії ще раз роз`яснить, що ціни на газ - заморожені

Брюссель. 11 квітня. УНІАН. Уряд та парламент Бельгії схвалять спеціальний роз`яснювальний закон, який має чітко пояснити всім учасникам ринку, що з 1 квітня 2012 року ціни на газ та електроенергію для підприємств не повинні були підвищуватися.

Про це йдеться спільній заяві міністра економіки Бельгії Жоан Ванде Ланотте та державного секретаря з питань енергетики Мельхіора Вателє.

На переконання урядовців, спеціальний закон має пояснити ”всім, що замороження диференційованих цін на енергетику застосовується з 1 квітня 2012 року включно”.

29 березня 2012 року в Бельгії було схвалено закон, яким заборонялося підвищення цін на енергоносії для підприємств в рамках застосування диференційованих цін на електроенергію та газ з 1 квітня цього року.

Разом з тим 5 компаній, що займаються постачанням газу, повідомили своїм споживачам-юридичним особам про підвищення цін на газ з 1 квітня цього року.

7 компаній, що займаються постачанням електроенергії, виконали положення закону і не підвищували тарифів.

Підвищення тарифів газовими компаніями змусило міністра економіки Ж.Ванде Ланотте навіть закликати підприємства не сплачувати нові рахунки.

Зараз урядовці планують якомога швидше схвалити новий закон в уряді та парламенті країни.

”Таким чином, стане один раз і назавжди зрозуміло всім, що замороження диференційованих цін на енергетику застосовується з 1 квітня 2012 року включно”, - підкреслюється в розповсюдженій сьогодні заяві урядовців.