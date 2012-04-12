Литва обіцяє сприяти Україні в ЄС

Вільнюс. 12 квітня. УНІАН. Литва обіцяє під час свого головування в Європейському Союзі сприяти новим досягненням України на шляху європейської інтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Вільнюсі заявив прем`єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс на спільному брифінгу з прем`єр-міністром України Миколою Азаровим.

Зокрема, він зазначив, що Литва дуже зацікавлена в тому, щоб Україна досягала успіхів на шляху євроінтеграції.

«Ми в другій половині 2013 року головуємо в ЄС, і думаю, що ми докладемо всіх зусиль, аби сприяти тому, щоб Україна в цьому досягла значного прогресу», - сказав А.Кубілюс.

Також він зазначив, що сьогодні під час зустрічі його з М.Азаровим обговорювалися такі найважливіші питання як перспективи підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, створення зони вільної торгівлі, питання безвізового режиму.

«Ми бачимо в цьому багато кроків вперед, але також бачимо і проблеми, зокрема в питанні Юлії Тимошенко», - зазначив А.Кубілюс.