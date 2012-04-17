СБУ склла список заборонених для в`їзду осіб на час Євро-2012

Київ. 17 квітня. УНІАН. СБУ разом з іноземними колегами склала список осіб, яким у силу неблагонадійності заборонено в’їзд до України під час проведення фінальної частини Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив керівник Антитерористичного центру при СБУ – перший заступник голови СБУ Петро Шатковський.

«Ті особи, яких ми власним ресурсом, завдяки нашим іноземним партнерам – спецслужбам іноземних держав, ідентифікували як причетних до цієї чи іншої терористичної організації, на сьогодні їм уже заборонено в’їзд в Україну», - сказав він.

За словами П.Шатковського, рішення про видворення іноземних громадян, які під час Євро-2012 скоять правопорушення, що межуватимуть із злочином, також будуть прийматися в індивідуальному порядку, на що має право перший заступник голови СБУ.

При цьому П.Шатковський наголосив, що процедура прийняття таких рішень «надзвичайно ретельно виписана, відповідний нормативний підзаконний акт зареєстрований в Мін’юсті».

«Для нас що іноземець, що громадянин України перед законом рівні», - запевнив перший заступник голови СБУ, зауваживши, що відносно українських громадян, які скоюватимуть правопорушення, які межують із злочином, виписано відповідні заходи, такі як роз’яснення, попередження. «Така робота проводилася і проводиться, а зараз інтенсифікована», - зазначив П.Шатковський.