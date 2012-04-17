У Києві представлено Штаб безпеки до Євро-2012

Київ. 17 квітня. УНІАН. У Києві презентовано роботу Штабу із забезпечення міжнародної взаємодії і координації заходів безпеки при проведенні Євро-2012 в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам заступник начальника Антитерористичного центру при СБУ Віталій Найда.

За його словами, на утворений штаб покладаються функції своєчасного реагування на загрозу терористичного акту, міжнародної взаємодії та координації заходів безпеки під час підготовки і проведення фінальної частини Євро-2012.

За словами В.Найди, СБУ отримала згоду від 19 спецслужб світу і трьох міжнародних організацій на відрядження до України для надання консультативної допомоги, аналізу можливих загроз для забезпечення безпеки під час Євро-2012.

В.Найда зазначив, що до розгорнутого штабу заведено всі необхідні комунікації, які належним чином забезпечені від зовнішнього втручання і по яких у режимі реального часу передаватиметься необхідна інформація, у тому числі візуального характеру, з будь-якої точки України.

У свою чергу, у прес-центрі СБУ повідомили, що створений штаб узагальнює інформацію про забезпечення безпеки під час проведення чемпіонату, інформує керівництво держави про рівень терористичної загрози в Україні, а також готує рекомендації щодо покращення ефективності безпекових заходів.

Яке зазначили у прес-центрі, штаб складається із постійно діючих груп: адміністративної, аналітичної, експертної та групи оперативного реагування.

Крім того, у складі штабу створено експертну групу представників компетентних органів іноземних країн. які забезпечуватимуть належний рівень обміну інформацією з відповідними спеціальними та правоохоронними органами країн, які вони представляють.