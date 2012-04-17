Аваков готовий судитися з ГПУ в Італії

Харків. 17 квітня. УНІАН. Екс-губернатор Харківської області, лідер обласної парторганізації «Батьківщина» Арсен Аваков планує подати до суду на Генеральну прокуратуру України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сам А.Аваков під час прес-конференції для харківських журналістів, організованої за допомогою Skype.

«ГПУ проявила себе як профан, дуже неадекватно, як слабопідготовані журналісти. Звідкись вони дізналися, що позиція сторін (у суді, - УНІАН) наступна: прокуратура Італії добивалася посадити Авакова під домашній арешт, а позиція захисту – повна свобода. І мабуть наші прокурори вирішили, що в Італії як і у нас в Україні: прокуратура сказала - і баста. А там – прокуратура сказала, захист сказав, а суд ухвалив рішення. У рішенні суду написано, що прокурор не заперечував проти домашнього арешту, а захист вимагав свободи», - сказав А.Аваков.

За словами екс-губернатора, у даному випадку має місце технологія провокацій, «але швидше за все демонструє рівень компетенції ГПУ».

На думку А.Авакова, українські правоохоронні органи самі склали про себе негативний імідж у італійського правосуддя.

«Там вважають: якщо в такій дрібниці ми (суд Італії, - УНІАН) зустрічаємося з такою брехнею офіційного органу на рівні прес-секретаря генерального прокурора – про яке справедливе розслідування і справедливу позицію прокуратури може йтися», - сказав А.Аваков.

Політик також заявив, що свій позов до суду на Генпрокуратуру України він, швидше за все, подасть в Італії.

«Я подумав, і на тлі усіх цих заяв і цього дрібного клерка облпрокуратури Бабікова (начальник управління Харківської обласної прокуратури Олександр Бабіков - УНІАН) та інших..., а потім це транслювалося в Генеральній прокуратурі... У п`ятницю я ще раз вислухаю своїх адвокатів, і ми приймемо рішення. Швидше за все ми подамо позов про дифамацію з боку Генпрокуратури. Позов подамо тут в Італії», - сказав А.Аваков.