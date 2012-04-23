У Страсбурзі розпочинається квітнева сесія ПАРЄ

Страсбург. 23 квітня. УНІАН. Сьогодні у Страсбурзі розпочинає роботу квітнева сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Як передає кореспондент УНІАН, серед основних тем сесії – ситуація на Близькому Сході, захист свободи слова в Інтернеті, боротьба з договірними матчами у спорті, а також ситуація з тимчасово переміщеними особами в регіоні Північного Кавказу.

До депутатів ПАРЄ звернуться з виступами міністр у справах Європи Великобританії Девід Лідінгтон, міністр закордонних справ Марокко Саад Дін Ель Отмані, міністр закордонних справ Боснії та Герцеговини Златко Лагумджия.

Крім того, депутати можуть провести дебати за терміновою процедурою щодо ситуації в Сирії.

Сесія ПАРЄ працюватиме до 27 квітня.