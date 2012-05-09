Депутат ЄП Теннок виступає за продовження бойкоту України

Брюссель. 9 травня. УНІАН. Депутат Європарламенту Чарльз Теннок (група Європейських консерваторів та реформістів, Великобританія) виступає за продовження політичного бойкоту української влади.

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, коментуючи бойкот лідерами країн Центральної Європи саміту Центрально-Європейської ініціативи, який мав відбутися в Ялті 11-12 травня, і який український МЗС був змушений перенести через відмову лідерів 13 країн взяти в ньому участь.

“Я підтримую бойкот демократичними європейськими лідерами Ялтинського саміту на знак протесту проти спроб української влади знищити демократичну опозицію “Блок Юлії Тимошенко” шляхом використання вибіркового правосуддя”, - сказав Ч.Теннок.

“Я та інші політики ЄС, які опікуються плюралістичною демократією та верховенством права в Україні продовжимо нашу кампанію політичного протесту та економічної неспівпраці з урядом Віктора Януковича, поки Юлію Тимошенко не буде звільнено, і не буде надано їй дозволу виїхати за кордон для лікування”, - додав депутат.

Він зазначив, що закликав збірну Великобританії з футболу вимагати перенесення її матчів в рамках фінальної частини чемпіонату Європи з футболу цього року з України до Польщі. Як відомо, перші три матчі групового турніру збірна Великобританії має зіграти у Донецьку та Києві.

“Україна – європейська країна, і ми очікуємо від країни, яка прагне членства в ЄС, поводитися, як демократична країна”, - наголосив Ч.Теннок.

Разом з тим депутат заявив, що не знає, чи змусять політичні протести в США та ЄС вплинути на український уряд з метою перегляду свого підходу до захисту прав людини та демократії в Україні.

“Але Україна – у небезпеці стати ізольованою державою, як Білорусь, якщо вона не звільнить Ю.Тимошенко та не дозволить проведення вільних і чесних парламентських виборів, які зараз чітко під загрозою, оскільки лідери БЮТ (Блоку Юлії Тимошенко – УНІАН) перебувають у в’язницях, або у вигнанні”, - підкреслив Ч.Теннок.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня українське Міністерство закордонних справ повідомило про перенесення саміту Центрально-Європейської ініціативи. Раніше 13 Президентів заявили про те, що не мають наміру відвідувати Ялтинський саміт. Частина з них пояснили це складнощами в графіку, частина – проблемами з демократією в Україні. Загалом до Центрально-Європейської ініціативи входять 20 країн Європи.

Крім того, низка європейських лідерів вже заявили про намір не відвідувати Україну під час матчів Євро-2012. Про це, зокрема, сказали представники Нідерландів, Бельгії та Австрії, а також всі члени Європейської комісії.