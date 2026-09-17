Зеленський призначив виконувача обов’язків генерального прокурора

Ним став керівник Хмельницької обласної прокуратури.

Обов’язки генерального прокурора України виконуватиме Антон Ковальський - керівник Хмельницької обласної прокуратури. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського №946/2026 від 17 вересня.

"Покласти на Ковальського Антона Анатолійовича виконання обов'язків Генерального прокурора", - сказано в документі.

Відповідне рішення глава держави ухвалив відповідно до положень закону "Про правовий режим воєнного стану".

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Як сказано на сайті Хмельницької обласної прокуратури, Ковальський народився 12 травня 1984 року у місті Вінниця.

У 2011 році він закінчив Національну академію прокуратури України за спеціальністю "Правознавство" і у тому році розпочав працювати в органах прокуратури.

Ковальський поступово обіймав такі посади: старшого слідчого; старшого прокурора прокуратури м. Вінниці; старшого прокурора відділу прокуратури Вінницької області; начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області; начальника управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької oбласті; заступника прокурора Вінницької області.

З вересня 2020-го по жовтень 2021 був заступником керівника Вінницької обласної прокуратури, а з листопада 2021 року - керівником Чернівецької обласної прокуратури.

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Відставку Кравченка раніше підтримала Верховна Рада. Заяву про звільнення попередній генпрокурор написав 7 вересня.

Це сталося на тлі заяв антикорупційних органів щодо викриття злочинної організації, пов’язаної з роботою шахрайських кол-центрів. Згодом Кравченко заявив, що виїхав за кордон "у відрядження".

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