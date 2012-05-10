Німець Брок в ЄП виступає проти бойкоту Євро-2012 в Україні

Брюссель. 10 травня. УНІАН. Президент Комітету з питань закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок (Німеччина) виступає проти бойкоту фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив 9 травня в Брюсселі, виступаючи на засіданні “круглого столу” на тему: “Процес проти Юлії Тимошенко – виконання українського законодавства чи порушення прав людини”.

“Я проти бойкоту чемпіонату Європи з футболу”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні представники Європейської комісії, влади Бельгії, Нідерландів та Австрії вже заявили, що не відвідуватимуть Україну під час Євро-2012, якщо ситуація з дотриманням демократичних прав і свобод в країні не зміниться. Канцлер Німеччини Ангела Меркель також розглядає можливість відмовитися від відвідування України під час ігор німецької команди в фінальній частині чемпіонату Європи.