В МЗС побачили в британських ЗМІ кампанію з дискредитації України
12:26, 29 травня 2012Новини ЄС
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Про це заявив представник МЗС Волошин
Київ. 29 травня. УНІАН. У Міністерстві закордонних справ України стурбовані кампанією з дискредитації України, розгорнутою в британських ЗМІ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.
«В МЗС з великою стурбованістю сприймають кампанію з дискредитації України, яка розгорнута в окремих британських ЗМІ навколо нібито расистських настроїв, поширених в Україні. Ми вважаємо це абсолютно неприйнятним і таким, що не відповідає фактам і реальності», - сказав він.
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