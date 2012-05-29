В МЗС побачили в британських ЗМІ кампанію з дискредитації України

Київ. 29 травня. УНІАН. У Міністерстві закордонних справ України стурбовані кампанією з дискредитації України, розгорнутою в британських ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.

«В МЗС з великою стурбованістю сприймають кампанію з дискредитації України, яка розгорнута в окремих британських ЗМІ навколо нібито расистських настроїв, поширених в Україні. Ми вважаємо це абсолютно неприйнятним і таким, що не відповідає фактам і реальності», - сказав він.