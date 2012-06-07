”Народники” ЄП закликають прем`єра Данії пояснити ситуацію по Шенгену

Брюссель. 7 червня. УНІАН. Президент групи народних партій Європарламенту Жозеф Доль (Франція) закликає прем’єр-міністра головуючої в ЄС Данії Хелле Торнінг-Шмідт особисто взяти участь у відкритті червневої сесії Європарламенту у Страсбурзі в понеділок, 11 червня, і пояснити сьогоднішнє рішення міністрів внутрішніх справ щодо майбутнього Шенгенської зони.

Про це йдеться в коментарі депутата, текст якого передано УНІАН.

“Я закликаю данського прем’єр-міністра та Президента Ради пані Торнінг-Шмідт взяти участь в дебатах у парламенті під час відкриття наступної пленарної сесії у Страсбурзі в понеділок, 11 червня”, - заявив Ж.Доль.

“Данський прем’єр-міністр – колишній член цієї палати. Більше ніж будь-який інший прем’єр-міністр в Європі вона повинна знати, на скільки сильно контр продуктивним є сьогоднішнє рішення Ради. Воно суттєво підриває робочі відносини між парламентом та Радою”, - додав Ж.Доль.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада міністрів закордонних справ ЄС на своєму засіданні в Люксембурзі схвалила рішення, згідно з яким, прикордонний контроль на внутрішніх кордонах Шенгенської зони може відновлюватися терміном на 6 місяців з можливим продовженням на такий самий термін у випадку, якщо через надзвичайні обставини немає можливості надійного контролю на одній з ділянок зовнішніх кордонів.

При цьому, якщо попередньо передбачалося створення Європейського механізму оцінки ризиків та моніторингу, що давало можливість рівноправної участі Європарламенту у схваленні рішення, то сьогодні Рада міністрів вирішила внести зміни до Шенгенських угод використовуючи іншу статтю Угоди ЄС, яка передбачає лише дорадчу участь Європарламенту.

Таке рішення міністрів викликало обурення представників Європарламенту, які вже заявили про готовність боротися за право європейців на вільні подорожі в тому числі, шляхом звернення до Європейського суду у Люксембурзі.