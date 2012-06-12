Брюссельці вживають кокаїн переважно під час свят

Брюссель. 12 червня. УНІАН. Споживання кокаїну в Брюсселі в 2010 році сягало піку на Різдво, вечір Нового року, а також на Великдень.

Як передає агентство Belga, про це свідчать результати дослідження, здійсненого Александром Ван Нюйсом з токсикологічного центру Антверпенського університету, результати якого оприлюднені в університетському журналі.

При цьому, споживання екстезі, за результатами дослідження, досягало пікових показників також піж час Великодніх вихідних і в ніч з 31 грудня на 1 січня.

В середньому, споживання кокаїну в Брюсселі сягає 500 міліграмів на 1000 осіб на день, або 5 доз кокаїну.