Вищий суд рішенням у справі Тимошенко показав відсутність змін в Україні

Брюссель. 26 червня. УНІАН. Депутат Європарламенту Вернер Шульц (група “зелених”, Німеччина) вважає, що рішення суду при розгляді касаційної скарги колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко демонструє відсутність змін у ситуації в Україні.

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, коментуючи рішення Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ перенести розгляд касаційної справи екс-прем’єра на 12 липня.

“Сьогоднішнє рішення суду про перенесення розгляду демонструє, що, на жаль, дуже мало що змінилося в Україні, незважаючи на збільшення уваги до політичних репресій та ситуації політичної опозиції під час Європейського футбольного чемпіонату”, - сказав депутат.

"У той час як Президент Віктор Янукович може хотіти грати з часом у цій боротьбі проти колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, та чекати не відволікання уваги світу, європейські політики мають забезпечити, щоб він не досяг успіху”, - додав В.Шульц.

Він також ще раз підкреслив важливість того, щоб європейські політики, які вирішать відвідати фінальний матч Євро-2012 у Києві, використали цю можливість для того, щоб висловитися проти несправедливості та політично-вмотивованих судових процесів щодо опозиційних лідерів в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ переніс розгляд касаційної скарги у газовій справі екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко на 12 липня.

Відповідне рішення було прийнято колегією суддів та оголошено головуючим суддею Станіславом Міщенком. Суддя зазначив, що засідання з розгляду касаційної скарги відбудеться 12 липня о 10.00. Він також наголосив, що суду необхідно отримати результати судмедекспертизи щодо стану здоров’я Ю.Тимошенко.