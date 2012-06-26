Заступником Генсека Ради Європи обрано Батаіні-Драгоні

Страсбург. 26 червня. УНІАН. Заступником Генерального секретаря Ради Європи обрано італійку Габріелу Батаіні-Драгоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Президент ПАРЄ Жан-Клод Міньйон.

Він зазначив, що за результатами виборів, Г.Батаіні-Драгоні отримала 133 голоси депутатів, а її єдиний конкурент – Жерар Штудман – 117 голосів депутатів.

“Її повноваження розпочнуться 1 вересня цього року”, - зазначив Ж.-К.Міньйон після того, як привітав Г.Батаіні-Драгоні з обранням на посаду.

Г.Батаіні-Драгоні, 61 рік, до останнього часу працювала Генеральним директором програм Ради Європи. Загалом, в структурах Ради Європи вона працює з 1976 року.