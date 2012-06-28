Депутат ЄП Хармс побоюється, що суд у справі Тимошенко затягує час

Брюссель. 28 червня. УНІАН. Депутат Європарламенту Ребекка Хармс (група “зелених”, Німеччина) побоюється, що суд у “газовій” справі колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко затягує час.

Про це вона заявила власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

“Я думаю, є достатньо експертиз щодо стану здоров’я та лікування Ю.Тимошенко. І я побоююсь, що суд затягує час”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ переніс розгляд касаційної скарги у газовій справі екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко на 12 липня.

Відповідне рішення було прийнято колегією суддів та оголошено головуючим суддею Станіславом Міщенком. Суддя зазначив, що засідання з розгляду касаційної скарги відбудеться 12 липня о 10.00. Він також наголосив, що суду необхідно отримати результати судмедекспертизи щодо стану здоров’я Ю.Тимошенко.