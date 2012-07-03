Депутат ЄП Брок теж проти подальшого спрощення віз з Україною

Брюссель. 3 липня. УНІАН. Президент Комітету із закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок (група народних партій, Німеччина) проти подальшого розширення візового діалогу з Україною.

Про це йдеться в його коментарі, текст якого передано УНІАН.

“Комісія розглядає чи пропонувати рішення про підписання ту укладення угоди про спрощення візового режиму з Україною. Це буде неправильно”, - сказав депутат.

“Політика ЄС щодо України має бути стійкою та змістовною, і продовжувати наполягати на чітких зобов’язаннях України щодо демократичних цінностей та верховенства права”, - продовжив депутат.

Він зазначив, що до останнього часу ЄС продовжує бути стурбованою щодо стану верховенства права та щодо застосування вибіркового правосуддя в Україні.

“Будемо дуже чіткими: жодне зобов’язання з нинішньою українською владою не повинно мати ефекту нагородження уряду напередодні виборів”, - підкреслив Е.Брок.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні віце-президент Єврокомісії, відповідальна за питання юстиції, фундаментальних прав та громадянства, Вівіан Редінг блокує подальше спрощення процедури оформлення віз з Україною через стурбованість ситуацією з правами людини в Україні.

Пропозиція щодо внесення змін до угоди про спрощення візового режиму між Україною та ЄС вже готова, однак перед підписанням, потребує затвердження Єврокомісією, а потім – Радою ЄС. Разом з тим, оскільки рішення Єврокомісією приймаються колегіально, то через позицію В.Редінг проект угоди не може бути переданий на затвердження Ради ЄС.

Україна та ЄС завершили переговори про внесення змін до угоди про спрощення візового режиму у грудні минулого року.

Зміни до угоди про спрощення візового режиму передбачають, зокрема, розширення категорій осіб, яким візи оформлюватимуться за спрощеною процедурою.