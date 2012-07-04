У травні обсяг роздрібної торгівлі в Європі зріс

Брюссель. 4 липня. УНІАН. Обсяг роздрібної торгівлі в єврозоні у травні 2012 року порівняно з квітнем 2012 року зріс на 0,6%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – також на 0,6%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У травні-2012 порівняно з травнем-2011 обсяг роздрібної торгівлі знизився на 1,7% у єврозоні, та на 0,3% у ЄС-27.

У травні 2012 року роздрібна торгівля “продуктами харчування, напоями і тютюном” порівняно з квітнем 2012 року зросла на 0,2% в зоні євро та в ЄС -27. Непродовольчий сектор зріс на 1,0% в єврозоні та на 0,9% в ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі у травні-2012 порівняно з квітнем-2012 було зафіксоване в Австрії (3,1%), Португалії (2,9%), Латвії (2,1%) Фінляндії (1,9%) та Ірландії (1,7%). Найбільше зниження обсягів роздрібної торгівлі – в Польщі (-1,3%), Словенії (-1,0%), Болгарії та Німеччині (по -0,3%).

У травні 2012 року порівняно з травнем 2011 року роздрібна торгівля продовольчими товарами знизилася на 1,1% у єврозоні та на 0,4% в ЄС-27. Непродовольчий сектор знизився на 1,5% у єврозоні, але зріс на 0,5% у ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі зареєстроване в Естонії (10,4%), Латвії (7,4%) та Румунії (5,9%). Найбільше зниження зареєстроване в Мальті (-7,3%), Португалії (-5,1%) та Іспанії (-4,8%).

У квітні 2012 року обсяг роздрібної торгівлі порівняно з березнем 2012 року знизився на 1,4% в обох зонах. .