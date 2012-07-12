Депутат ЄП Сарюш-Вольські: намагання влади виграти час у справі Тимошенко марне

Брюссель. 12 липня. УНІАН. Депутат Європарламенту, віце-президент Європейської народної партії Яцек Сарюш-Вольські (Польща) побачив у рішенні касаційного суду про чергове перенесення розгляду справи колишнього українського прем`єр-міністра Юлії Тимошенко бажання затягнути час.

Таку думку він висловив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

“Це – гра з часом з боку влади напередодні жовтневих виборів. Водночас, ця гра ні до чого не призведе”, - сказав депутат.

Я.Сарюш-Вольські зазначив, що якщо українська влада все ще прагне європейської перспективи для країни, вона має звільнити як Ю.Тимошенко, так і колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

“А також декріміналізувати те, в чому обвинувачується Ю.Тимошенко, і за що в Європі ніхто б і не думав карати”, - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ оголосив перерву у розгляді касаційної скарги на вирок Ю.Тимошенко до 16 серпня.

За словами головуючого в суді Станіслава Міщенка, таке рішення ухвалено з метою забезпечення об`єктивного розгляду скарги.

Це – вже третє рішення суду про перенесення розгляду скарги: призначений на 15 травня, він спочатку був перенесений на 26 червня, а потім – на 12 липня.

Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році.