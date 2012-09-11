Ештон занепокоєна звуженням демократичних свобод в Росії

Страсбург. 11 вересня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон заявляє про свою стурбованість звуженням демократичних свобод в Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

«Це тренд, який викликає стурбованість у нас», - сказала К.Ештон.

Вона, зокрема, відзначила прийняття в Росії ряду нових законів, що обмежують права і свободи громадян, у тому числі законів про мирні демонстрації, про звуження можливостей одержання іноземного фінансування для неурядових громадських організацій, а також про обмеження свободи в Інтернеті.

При цьому, К.Ештон відзначила, що з травня нинішнього року спостерігається звуження діалогу між російською владою та громадянським суспільством.

У цьому контексті Верховний представник ЄС також нагадала про недавнє засудження трьох учасниць панк-групи Pussy Riot до двох років позбавлення волі за мирний «тривалістю менше хвилини» перформанс.

Вона наголосила, що ЄС зацікавлений у розвитку співпраці зі стабільною, демократичною та економічно розвиненої Росією, проте додала, що основною для економічної стабільності повинні бути права і свободи громадян.