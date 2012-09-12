Місія ОБСЄ зі спостереження за виборами в Україні розпочала роботу

Київ. 12 вересня. УНІАН. Місія Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ зі спостереження на парламентських виборах офіційно оголосила про початок роботи в Україні.

Про це голова Місії БДІПЛ ОБСЄ Одрі Френсіс Гловер повідомила на прес-конференції в УНІАН.

Вона нагадала, що місія прибула на запрошення МЗС, і таке завчасне запрошення дозволяє спостерігати за виборчим процесом як до дня голосування, так і після дня виборів.

”Демократія - це безперервний процес, і вибори, і спостереження за виборами відіграють дуже важливу роль у її розвитку”, - наголосила О.Гловер.

За її словами, основа команда – 20 осіб - прибула в Україну в понеділок, 10 вересня, ще 90 довгострокових спостерігачів прибуде наступного тижня. Ці 110 спостерігачів представлятимуть 35 країн світу.

О.Гловер зауважила, що Місія спостерігачів БДІПЛ ОБСЄ та Координатор проектів ОБСЄ в Україні працюють окремо в рамках своїх мандатів.

Також країни-члени ОБСЄ мають надіслати до України близько 600 короткострокових спостерігачів, які прибудуть напередодні дня виборів, і спостерігатимуть за процесом голосування, підрахунком голосів й оголошенням результатів. Вони працюватимуть в усіх регіонах України.

”Ми будемо оцінювати майбутні вибори з точки зору їх відповідності міжнародним засадам демократичних виборів, зобов`язанням, а також відповідності українському законодавству”, - наголосила глава місії.

За словами О.Гловер, спостерігачі стежитимуть за передвиборчою кампанією, висвітленням її в ЗМІ, дотриманням виборчого законодавства, роботою виборчих і відповідних державних органів та вирішеннями спорів, що виникають під час кампанії.

У ході спостереження члени місії проведуть зустрічі з представниками органів влади та політичних партій, а також з кандидатами у народні депутати і представниками громадського суспільства, засобів масової інформації та міжнародного співтовариства.

У день виборів спостерігачі будуть стежити за відкриттям виборчих дільниць, ходом голосування, підрахунком голосів і підбиттям підсумків виборів на всіх рівнях.

В день голосування Місія БДІПЛ ОБСЄ об`єднає зусилля з делегацією Парламентської асамблеї ОБСЄ та іншими парламентськими асамблеями.

Наступного дня після виборів місія зробить заяву з попередніми висновками. Спостерігачі планують надати два проміжних звіти за результатами спостереження, а також остаточний звіт, який вони оприлюднять протягом двох місяців після дня голосування.