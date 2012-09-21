Янукович і Коморовський відкрили меморіал жертвам тоталітаризму в Биківні

Київ. 21 вересня. УНІАН. Президенти України та Польщі Віктор Янукович та Броніслав Коморовський взяли участь у церемонії відкриття Меморіалу жертв тоталітаризму на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на церемонії, В.Янукович зауважив, що менше року тому вони разом з польським колегою заклали камінь майбутнього меморіалу.

«І ось ми разом відкриваємо цей меморіал. Він виріс на місці, де поховані десятки тисяч людей, які були закатовані радянськими репресивними органами», - сказав В.Янукович.

Він підкреслив, що мільйони українців були розстріляні без суду і слідства: «Під час сталінських репресій Україна втратила мільйони своїх дочок і синів. Репресії, розстріли без суду і слідства, депортація – такий трагічний спадок залишив нам страшний тоталітарний режим».

За словами Президента України, цей меморіал має стати ще одним нагадуванням про трагічну сторінку історії, яку ми не маємо права забувати. Він підкреслив, що потрібно пам’ятати, що свобода і незалежність дістались Україні надзвичайно високою ціною, і спільний обов’язок всіх - берегти пам’ять про тих, хто загинув в часи сталінських репресій, в тому числі і в Биківнянському лісі.

Президент нагадав, що, крім українців, у Биківні були розстріляні і поховані представники інших народів, в тому числі поляки.

В.Янукович висловив переконання, що сьогоднішня скорботна подія увійде в історію україно-польських взаємин як момент солідарності двох народів, що постраждали від сталінізму.

«Від імені українського народу висловлюю глибоке співчуття братньому польському народу», - сказав Президент, додавши, що спільно, засуджуючи злочини сталінізму, відновлюючи справедливість, «ми не лише виконуємо свій обов’язок перед загиблими, ми виконуємо обов’язок перед прийдешніми поколіннями».

Він підкреслив, що спільна пам’ять зміцнює прагнення будувати з цивілізованим світом майбутнє, в якому найвищою суспільною цінністю є людина і її життя, її права та свободи.

У свою чергу Б.Коморовський підкреслив, що польська сторона довго очікувала на цей момент і вірила, що врешті-решт пам’ять про загиблих буде відновлена. За словами Б.Коморовського, цей меморіал свідчить, що польський народ пам’ятає і ніколи не забуде про жертви комуністичного режиму.

Він подякував Президенту України, а також всім, хто долучився до будівництва меморіалу. «Тут, як ніде в іншому місці, ми відчуваємо єдність нашої польської і української долі. Тут в цьому найбільшому українському некрополі жертв сталінізму… ми вшановуємо пам’ять», - сказав він.

Довідка УНІАН. У Биківнянському лісі знаходиться найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій. Тут був об`єкт спеціального призначення НКВД, де у кінці 30-х - в 40-х роках відбувалися масові захоронення розстріляних та закатованих. Трагедія Биківні стоїть в одному ряді із такими злочинами як Аушвіц, Бухенвальд, Дахау, Бабин Яр та Катинський розстріл.

Кількість жертв биківнянського поховання остаточно не встановлена, наводяться різні цифри: 6323, 6329, 6783, понад 7 тисяч, 120 тисяч, 225 тисяч осіб. Дослідження продовжується в теперішній час.

В 1994 році тут заснований Биківнянський меморіальний комплекс жертвам комуністичного режиму, який тепер є Національним історико-меморіальним заповідником «Биківнянські могили».