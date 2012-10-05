Страсбург. 5 жовтня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) хоче розробити кодекс поведінки членів місій спостереження за виборами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам у Страсбурзі голова української делегації в ПАРЄ, член Бюро Асамблеї Іван Попеску після завершення засідання Бюро.

“Було обговорено інтерв’ю, яке дав керівник однієї з місій спостереження за виборами в одній країні. Було схвалено рішення, що крім Кодексу поведінки члена Асамблеї, який ми обговорили на цьому тижні, в Андоррі на наступному засіданні Бюро та Постійного комітету також буде обговорений і кодекс поведінки місії спостерігачів”, - сказав він.

І.Попеску зазначив, що наступні засідання Бюро ПАРЄ та Постійного комітету заплановані на 29-30 листопада.

За його словами, сам кодекс поведінки членів місій спостереження може бути схвалений або в сесійному залі ПАРЄ, або рішенням Постійного комітету.

Як повідомляв УНІАН, нещодавнє інтерв’ю керівника місії спостерігачів ПАРЄ Андреаса Гросса виданню “Український тиждень” викликало незадоволення у низки членів ПАРЄ, дехто з яких навіть пропонував змінити голову місії спостерігачів.

Фото Юрія Пінського.