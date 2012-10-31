У вересні рівень безробіття в зоні євро сягнув нового рекорду

Брюссель. 31 жовтня. УНІАН. У вересні 2012 року рівень безробіття в єврозоні з урахуванням поправки на сезонність зріс порівнянно з серпнем до 11,6%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Рівень безробіття в усіх країнах - членах ЄС (ЄС-27) у вересні не змінився порівняно з серпнем, і становив 10,6%.

У вересні 2012 року найнижчий рівень безробіття було зареєстровано в Австрії (4,4%), Люксембурзі (5,2%), Німеччині та Нідерландах (по 5,4%).

Найвиший рівень безробіття у вересні 2012 р. спостерігався в Іспанії (25,8%) та Греції (25,1% у липні 2012).

За даними Євростату, в цілому у вересні не мали роботи 18,490 млн. осіб в єврозоні і 25,751 млн. – у ЄС-27.

У вересні 2011 року рівень безробіття в єврозоні становив 10,3%, в ЄС-27 – 9,8%.

До зони євро з січня 2011 року входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина і Естонія.