Прогрес в країнах ”Східного партнерства” робить перспективу членства в ЄС для них реальнішою

Страсбург. 24 січня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Стефан Фюле заявляє, що прогрес країн «Східного партнерства» у сфері демократії та проведення необхідних реформ робить реальнішою для них перспективу членства в Євросоюзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Страсбурзі, де планує виступити на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.

«Я сподіваюся, що саміт (Вільнюський саміт «Східного партнерства» в листопаді 2013 року – УНІАН) дасть можливість зробити чіткий крок для тих країн, які здійснюють реформи, у бік наближення до ЄС, і до того, щоб стаття 49 Угоди Європейського Союзу стала реальнішою», - сказав С.Фюле.

Він нагадав, що будь-яка європейська країна може апелювати до статті 49 Угоди Європейського Союзу, яка передбачає право будь-якої країни Європейського континенту бути членом Євросоюзу.