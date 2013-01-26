Затримка з формуванням делегації в ПАРЄ викликана пізньою подачею кандидатур

Страсбург. 26 січня. УНІАН. Затримка з формуванням української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) викликана пізньою подачею кандидатур деякими фракціями українського парламенту.

Про це кореспондентові УНІАН заявив після закінчення сесії ПАРЕ глава української делегації, депутат від Парії регіонів Іван Попеску.

Він нагадав, що відповідно до існуючого регламенту після обрання нового складу Верховної Ради, ухвалення депутатами присяги і формування комітетів, Комітет у закордонних справах повинен визначити квоти представництва в делегації для фракцій, після чого фракції повинні представити свої кандидатури для подальшого затвердження списку керівником парламенту.

«У нас сформували комітети перед Новим роком. Комітет у закордонних справах зумів дуже швидко відправити фракціям свої пропозиції щодо квот. Деякі фракції відразу подали, а деякі затримали. Наприклад, фракція «Батьківщина» останніми подали, вже 9 січня, тільки після того, як спікер закликав швидше подати кандидатури, тому що 14 січня закінчувався термін подачі нового складу делегації в ПАРЄ», - зазначив І.Попеску.

При цьому депутат нагадав, що 10-11 числа спікер парламенту займався розблокуванням його роботи, що вдалося зробити, проте після цього сесію було одразу ж закрито.

І.Попеску нагадав, що згідно з правилами процедури Ради Європи, протягом шести місяців після виборів парламент країни може бути представлений в Асамблеї попереднім складом делегації з числа тих депутатів, які були обрані до нового парламенту.

«Спікер ухвалив рішення, що їде нова делегація, затвердив і відправив списки 14 числа», - сказав депутат.

Він також додав, що у зв`язку з тим, що багато депутатів після закриття сесії Верховної Ради роз`їхалися додому, було ухвалено рішення провести вибори глави делегації і розподілити членів делегації по комітетах ПАРє на засіданні в Страсбурзі.

«Відповідно до нашого положення нам дається 10 днів з моменту затвердження делегації на проведення цього засідання. 10 днів спливали 24 числа, коли сесія вже йшла. І тоді єдиний варіант був - призначити засідання тут на 20 число, коли у нас напередодні сесії зазвичай відбувається наша нарада делегації», - сказав І.Попеску.

При цьому він зауважив, що свої корективи до такого рішення внесла погода, у зв`язку з чим не всі члени делегації змогли вчасно дістатися Страсбурга. В результаті, депутат нагадав, що засідання делегації було перенесено на ранок понеділка, 21 січня.

Він підкреслив, що без ухвалення рішення про обрання керівника делегації і розподілу членів делегації по комітетах ПАРЄ не вдалося б почати повноцінну роботу в них – українські депутати могли б бути присутніми на засіданнях, але не мали б права голосу. «Що стосується комітетів, то ми розподілили консенсусом. Одноголосно всі погодилися з принципом: спочатку ми розподілили по фракціях, а потім фракції запропонували свої кандидатури. І, таким чином, ми встигли все подати. І вже у вівторок вранці було оголошено, що ми працюємо по комітетах. Таким чином, організаційні питання ми вирішили», - підкреслив І.Попеску.

Як повідомляв УНІАН, напередодні початку першої частини сесії ПАРЕ 2013 року постало питання про формування української делегації. Рішення було ухвалено 14 січня – в останній день, коли можна було передати інформацію про новий склад делегації до ПАРЄ з тим, щоб вона могла взяти участь у роботі сесії.