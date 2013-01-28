Єврокомісія не очікує переривань у постачаннях газу через проблеми між Москвою та Києвом

Брюссель. 28 січня. УНІАН. Єврокомісія сподівається, що нові вимоги Росії до України щодо газу на призведе до переривання у постачаннях газу до Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу представник Євро комісії Марлін Холзнер.

“Ми очікуємо, що... не буде переривань газу, і газ постачатиметься нормально, як зазвичай”, - сказала вона.

“Ми не маємо кризи, ніхто не каже про кризу”, - додала представник Євро комісії, зазначивши, що станом на сьогодні йдеться лише про вимогу Росії до України сплатити 7 млрд. долл. за недобір газу.