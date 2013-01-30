В Європарламенті відкрилася виставка Петриківського розпису

Брюссель. 30 січня. УНІАН. В Європейському парламенті відкрилася виставка Петриківського розпису.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, церемонія відкриття відбулася ввечері 29 січня в рамках візиту делегації Дніпропетровської області до Брюсселя.

В церемонії взяли участь Посли України при ЄС Костянтин Єлісєєв та в Бельгії і Люксембурзі Ігор Долгов, комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле, губернатор Дніпропетровської області Дмитро Колесніков.

“У наших відносинах постійно присутні переважно політичні декларації, і при цьому, часто відсутні обличчя та душа. Ця виставка – це наше спільне обличчя та душа”, - заявив комісар ЄС С.Фюле у своїй промові.

“Ми маємо бути інтегровані в європейській не лише економічний та політичний, але й культурний простір. Ми вже є частиною культурного простору ЄС”, - сказав у свою чергу К.Єлісєєв.

На виставці представлені розписані панно, посуд, іграшки, писанки мійстрів Дніпропетровщини.