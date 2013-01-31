Кожара офіційно попросив ЄС про допомогу у звільненні заручників у Лівії та Сирії

Брюссель. 31 січня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Леонід Кожара офіційно попросив ЄС про допомогу у звільненні українських заручників у Лівії та української журналістки Анхар Кочнєвої в Сирії.

Про це він заявив українським журналістам ввечері 30 січня після зустрічі з Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

“Була наша окрема розмова щодо ситуації із 23 в’язнями українськими громадянами в Лівії, я передав пані Ештон формальний запит від української сторони, вона обіцяла сприяти з боку Європейського Союзу у звільненні цих громадян. І ми говорили також про ситуацію навколо пані Кочнєвої, і також нам обіцяли надати підтримку з цього питання”, - сказав міністр.

Він зазначив, що сторони не обговорювали, якою може бути конкретна допомога.

“На такому рівні не може бути конкретики, ми домовилися про політичну підтримку Європейського Союзу”, - сказав він.