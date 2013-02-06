Прем`єр Литви вірить у нову сторінку у відносинах Україна-ЄС

Вільнюс. 6 лютого. УНІАН. Прем’єр-міністр Литовської Республіки Альгірдас Буткявічюс сподівається, що саміт «Східного партнерства» у Вільнюсі в листопаді цього року відкриє нову сторінку у відносинах України та Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на зустрічі ділових кіл Литви з Президентом України Віктором Януковичем.

За його словами, Угода про асоціацію Україна-ЄС має закріпити незворотність європейського курсу України і готовність України продовжувати економічні та політичні реформи.

«Один із головних пріоритетів головування Литви у ЄС - ініціатива «Східне партнерство», щоб Вільнюський саміт міг стати новим етапом розвитку співробітництва між Європейським Союзом і Україною», - наголосив А.Буткявічюс.