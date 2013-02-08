Брюссель. 8 лютого. УНІАН. Після ночі переговорів лідери ЄС все ще не досягли компромісу щодо нового бюджету.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, у четвер засідання Європейської Ради розпочалося з понад 5-ти годинним засіданням.

Така затримка була викликана занадто різними позиціями сторін щодо нового багаторічного бюджету ЄС на 2014-2020 роки.

Час перед початком першої робочої сесії лідери країн-членів провели у двосторонніх та багатосторонніх зустрічах у різних форматах у сподіванні знайти компроміс щодо головного фінансового документу Євросоюзу на наступні 7 років.

Головними ініціаторами скорочення бюджету виступали лідери Великобританії, Німеччини, Данії, Нідерландів та Фінляндії.

Робоче засідання розпочалося лише о 20:30 за місцевим часом, однак за дві години було перервано для підготовки нового компромісного варіанту бюджету.

Останній варіант, запропонований Президентом Європейської Ради Херманом Ван Ромпоєм передбачає подальше скорочення бюджету у порівнянні навіть із варіантом, запропонованим до обговорення у листопаді минулого року, коли лідери ЄС вперше зустрілися для обговорення бюджету.

Останній компромісний варіант передбачає загальний обсяг бюджету у зобов’язаннях 960 млрд. євро (проти 972 у листопаді), у виплатах – 908,4 млрд. євро (935 млрд.), або близько 1,0% ВВП ЄС.

Компроміс передбачає невелике збільшення фінансування спільної сільськогосподарської політики порівняно з варіантом листопада, а також збережено в практично незмінному вигляді коштів на фінансування політики єдності, спрямованої на вирівнювання регіонів країн-членів ЄС.

Разом з тим, значному скороченню піддалися програми з будівництва транспортної та енергетичної інфраструктури для об’єднання в єдину мережу країн-членів ЄС, а також програми, спрямовані на посилення конкурентноздатності ЄС.

Незначне зменшення – в 1 млрд. євро – стосується і адміністративних видатків.

Наразі переговори щодо компромісного варіанту проекту бюджету на 2014-2020 роки тривають. Разом з тим, дипломати кажуть про можливість досягти компромісного рішення сьогодні.

Тим часом, низка депутатів Європарламенту вже висловили своє незадоволення новим компромісним варіантом бюджету. Так, лідер групи Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів Ханнес Свобода написав в своєму Twitter’і, що дуже розчарований проектом бюджету.

У свою чергу представник лібералів, Ендрю Дафф зазначив, що запропонований компромісний варіант призведе до дефіциту бюджету ЄС, що напряму заборонено Угодою ЄС.

В четвер ввечері Президент Європарламенту Мартін Шульг у своєму виступі перед лідерами країн-членів ЄС також наголосив, що не підпише бюджет з дефіцитом, оскільки Угода ЄС забороняє йому це.