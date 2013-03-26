Візит співдоповідачів ПАРЄ до України був відкладений з технічних причин

Брюссель. 26 березня. УНІАН. В Раді Європи наголошують, що візит співдоповідачів Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) до України був відкладений з технічних причин.

Про це кореспонденту УНІАН заявила одна зі співдоповідачів, депутат естонського парламенту Майліс Репс.

“Наш візит був відкладений з технічних та практичних причин. Наш візит підтверджений на 14-16 квітня”, - сказала вона.

“Ніякої критики щодо української стороні, і зовсім навпаки вони активно шукали можливості для зустрічей з нами на найвищому можливому рівні”, - додала співдоповідач ПАРЄ.

У свою чергу Генеральний секретар ПАРЄ Войцех Савицький у коментарі “Урядовому кур’єру”, який буде надрукований завтра, також зазначив, що візит співдоповідачів до Києва відбудеться в середині квітня.

“Візит відбудеться, його дата погоджена. І я не знаю, звідки пішли ці чутки і чому така інформація з’явилася в українських ЗМІ. Що трапилося насправді, то це те, що орієнтована дата візиту доповідувачів, яка звучала спочатку, -- 4-5 квітня, була перенесена”, - сказав Генсек ПАРЄ, зазначивши, що процедура погодження дати візиту є стандартною під час всіх моніторингових місій.

Сьогодні українська газета “КомерсантЪ” оприлюднила матеріал під назвою “Миссия недопустима», в якому стверджувала, що Президент ПАРЄ Жан-Клод Міньйон під час перебування в Києві сьогодні та завтра планує, зокрема, обговорити з керівництвом України питання візиту співдоповідачів ПАРЄ до України. За даними видання, візит двічі переносився з метою мінімізувати ризик дискусії про проблеми в Україні на квітневій сесії ПАРЄ.