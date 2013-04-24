Технічна підготовка угоди про асоціацію до підписання завершена

Брюссель. 24 квітня. УНІАН. Технічна підготовка до підписання угоди про асоціацію, включаючи зону вільної торгівлі, завершена.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив народний депутат України, співголова міжфракційного об'єднання “Європейський вибір” Анатолій Кінах.

“Технічно підготовка документа завершена і готується до передачі в Раду ЄС”, - сказав він.

А.Кінах зазначив, що така інформація була надана сьогодні в Брюсселі на засіданні Моніторингової групи, яка веде роботу з моніторингу частини угоду про асоціацію, що стосується зони вільної торгівлі. У цьому засіданні від України разом з А.Кінахом взяв також участь співголова групи “Європейський вибір” Валентин Наливайченко.

“Моніторингова група підтвердила, що завершений переклад угоди про асоціацію включаючи економічну частину на мови всіх держав ЄС, і зараз готується до передачі в Єврокомісію з тим, щоб після відповідних процедур в Єврокомісії ця угода була направлена в Раду ЄС”, - сказав А.Кінах.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію в 2007 році, та завершили її — в 2011 році. 30 березня 2012 року угода була парафована сторонами.

Підписання угоди може відбутися наприкінці листопада на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі, якщо Україна виконає критерії, визначені у рішенні Ради закордонних справ ЄС від 10 грудня 2012 року.

Серед цих критеріїв — реформування виборчого законодавства, вирішення проблеми вибіркового правосуддя, а також продовження реформ в рамках Порядку денного асоціації.