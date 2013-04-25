Комітет ПАРЄ рекомендує відкрити моніторинг Угорщини

Брюссель. 25 квітня. УНІАН. Моніторинговий Комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи рекомендує розпочати моніторинг Угорщини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради Європи, про це йдеться у схваленій сьогодні позиції Комітету, в якій, зокрема, висловлюється стурбованість останніми змінами Конституції країни та відповідністю таких змін зобов’язанням, які Будапешт брав на себе при вступі до Ради Європи.

У своїй позиції Комітет, зокрема висловив стурбованість тим, що нова Конституція Угорщини та ключові закони були схвалені швидко та непрозоро; положення ключових законів не відповідають демократичним принципам; правляча коаліція використала свою більшість в дві третини в парламенті, щоб провести необхідні їй рішення Конституційного суду; а також тим, що постійні зміни Конституції на користь вузько партійних політичних інтересів підривають конституційну стабільність.

Позиція Комітету буде передана на розгляд Бюро Асамблеї, після чого має бути включена до порядку денного чергової сесії, яка відбудеться вже у червні.