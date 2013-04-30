Депутат ЄП Хармс каже про нову мотивацію у роботі за свободу Тимошенко

Брюссель. 30 квітня. УНІАН. Співголова групи “зелених” Європарламенту Ребекка Хармс вважає, що рішення Європейського суду з прав людини у справі “Тимошенко проти України” додає мотивації для продовження роботи зі звільнення колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Про це йдеться у коментарі депутата, текст якого передано УНІАН.

“Я задоволена рішенням страсбурзьких суддів. Воно є подальшою демонстрацією чіткої критики політичних переслідувань в Україні, і це рішення суду підсилює всіх тих, хто бореться за права людини та звільнення Тимошенко”, - зазначила депутат.

“Для Європейського Союзу це рішення несе нову мотивацію для продовження роботи зі звільнення Ю.Тимошенко та відновлення репутації колишніх членів уряду, що переслідуються”, - наголосила Р.Хармс.

Депутат висловила переконання в тому, що вибіркове, політичне правосуддя в Україні має припинитися.

“В демократичній державі ні уряд, ні голова держави не повинен зловживати своїми повноваженнями шляхом контролю та покарання політичних опонентів через нечесний суд та ув’язнення”, - підкреслила німецький депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європейський суд з прав людини визнав, що попереднє затримання Ю.Тимошенко було свавільним та політично вмотивованим.

У своєму рішенні суд визнав порушення трьох параграфів статті 5 Конвенції прав людини, а також статті 18 Конвенції прав людини щодо попереднього затримання Ю.Тимошенко.