Президент Європарламенту стурбований політичною кризою в Молдові

Брюссель. 7 травня. УНІАН. Президент Європарламенту Мартін Шульц стурбований політичною кризою в Молдові.

Про це йдеться в його заяві, текст якої передано УНІАН.

“З великою стурбованістю я спостерігаю за поглибленням політичної кризи в Молдові. У випадку продовження, політичні суперечки можуть збити з курсу зусилля країни на європейську інтеграцію”, - написано в заяві.

М.Шульц, зокрема, висловив стурбованість схваленими минулого тижня в парламенті Молдови змінами до низки законів, зокрема, щодо відставки суддів Конституційного суду, що, за його словами, може мати негативні наслідки для демократичного розвитку Молдови.

“Ці зміни були схвалені занадто швидко і без належних консультацій та підготовки. Вони були жорстко розкритиковані Радою Європи та Венеціанською комісією”, - звернув увагу М.Шульц.

Він також висловив переконання в тому, що ці зміни мають бути переглянути задля стабільності верховенства права в країні.

Президент Європарламенту зазначив, що в останні роки Кишинів суттєво просунувся на шляху європейської інтеграції, однак останні події в парламенті країни можуть звести ці зусилля нанівець.

“Конструктивна співпраця між всіма політичними силами потрібна для збереження про-європейської орієнтації країни. Співпраця – основне для досягнення необхідного прогресу для завершення підготовки угоди про асоціацію та просування вперед у виконанні Плану дій з лібералізації візового режиму до часу проведення саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі в листопаді”, - зазначив М.Шульц.

Він також наголосив, що Європарламент готовий сприяти у здійсненні політичного діалогу в країні за необхідності.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня парламент Молдови схвалив зміни до Конституції країни, які, зокрема, передбачають можливість відкликання парламентом суддів Конституційного суду.