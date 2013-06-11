В Європі викрили міжнародну злочинну організацію, що спеціалізувалася на крадіжках авто

Брюссель. 11 червня. УНІАН. 19 осіб арештовано у трьох країнах ЄС за участь у злочинному угрупованні з викрадення автомобілів та їх перепродажу.

Про це йдеться у спільному прес-релізі Європолу та Євроюсту, текст якого передано УНІАН.

За даними обох європейських агентств, зловмисники, переважно громадяни Італії та Румунії, викрали в цілому близько 300 коштовних автомобілів в Італії, Франції, Іспанії та Бельгії, які потім продавалися в Німеччині та інших європейських країнах.

За оцінками правоохоронців, такі операції принесли злочинцям 4 млн. євро.

Спільне розслідування у справах про викрадення машин тривало спочатку 2012 року в Італії, Німеччині та Румунії за співпраці з Євроюстом та Європолом.